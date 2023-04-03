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В Польше назвали дату визита Зеленского в Варшаву и заявили, что уже передали ВСУ первые МиГ-29

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В Польше назвали дату визита Зеленского в Варшаву и заявили, что уже передали ВСУ первые МиГ-29

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Владимир Зеленский приедет с официальным визитом в Польшу 5 апреля. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

"В среду, 5 апреля, ожидается официальный визит Президента Украины в Польшу. Президент Зеленский в среду днем в Королевском замке встретится с поляками и украинцами, которые находятся здесь ", – сообщил заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач в комментарии изданию RMF24.

В то же время СМИ сообщают, что Польша уже передала Украине несколько первых истребителей МиГ-29. Об этом Марчин Пшидач также рассказал в утреннем разговоре на RMF FM.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Анджей Дуда МиГ-29
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Источник:
twitter.com/prezydentpl

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