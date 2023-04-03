В Польше назвали дату визита Зеленского в Варшаву и заявили, что уже передали ВСУ первые МиГ-29

Президент Владимир Зеленский приедет с официальным визитом в Польшу 5 апреля. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

"В среду, 5 апреля, ожидается официальный визит Президента Украины в Польшу. Президент Зеленский в среду днем в Королевском замке встретится с поляками и украинцами, которые находятся здесь ", – сообщил заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач в комментарии изданию RMF24.

В то же время СМИ сообщают, что Польша уже передала Украине несколько первых истребителей МиГ-29. Об этом Марчин Пшидач также рассказал в утреннем разговоре на RMF FM.