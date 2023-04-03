В центре временно оккупированного Мелитополя взлетела в воздух машина коллаборанта

В Мелитополе на проспекте Хмельницкого взорвалась машина, об этом сообщил мэр Иван Федоров. Также он сказал, кто именно пострадал из-за "хлопка".

"Стало известно, у кого из мелитопольских предателей утро не сложилось. От "неисправности" машины пострадал любитель всего коммунистического Максим Зубарев. Он пошел на сотрудничество с врагом одним из первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию. У Зубарева всегда были проблемы с выбором правильного пути, поэтому ожидаемо, что и на этот раз он оказался "не в том месте не в то время".

Сообщается, что сейчас коллаборационист находится в больнице в тяжелом состоянии. Сразу же после взрыва на место выехали скорые.