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В центре временно оккупированного Мелитополя взлетела в воздух машина коллаборанта

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Быть коллаборантом опасно для жизни

В центре временно оккупированного Мелитополя взлетела в воздух машина коллаборанта

Федоров Телеграм-канал

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В Мелитополе на проспекте Хмельницкого взорвалась машина, об этом сообщил мэр Иван Федоров. Также он сказал, кто именно пострадал из-за "хлопка".

"Стало известно, у кого из мелитопольских предателей утро не сложилось. От "неисправности" машины пострадал любитель всего коммунистического Максим Зубарев. Он пошел на сотрудничество с врагом одним из первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию. У Зубарева всегда были проблемы с выбором правильного пути, поэтому ожидаемо, что и на этот раз он оказался "не в том месте не в то время".

Сообщается, что сейчас коллаборационист находится в больнице в тяжелом состоянии. Сразу же после взрыва на место выехали скорые.

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В статье: война с россией Иван Федоров
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Источник:
t.me/ivan_fedorov_melitopol

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