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В Украину прибыли вице-канцлер Германии и генсекретарь Совета Европы – названы цели их визитов

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В Украину прибыли вице-канцлер Германии и генсекретарь Совета Европы – названы цели их визитов

Foto: Christoph Soeder (dpa)

Новина українською

Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек прибыл в Украину для политических переговоров в понедельник утром, 3 апреля, вместе с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса. На переговорах речь пойдет о восстановлении Украины и сотрудничестве в энергетическом секторе. Он сказал, что его визит может дать Украине четкий сигнал:

"Мы верим, что Украина победит, что она будет отстроена, что Европа заинтересована в том, что Украина будет экономически сильным партнером в будущем".

Во время поездки он отметил журналистам, что несколько конкретных инвестиционных решений уже приняли, а другие – пока готовятся. В то же время в Украину прибыла с визитом генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Она посетила Киев для обсуждения темы привлечения российских военных к ответственности за преступления против украинцев. Об этом сообщила в Twitter первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Эмине Джапарова отметила, что важное место в решениях саммита должны были бы занять вопросы ответственности РФ за совершенные в Украине преступления, в частности создание Специального трибунала и компенсационного механизма по возмещению ущерба, нанесенного агрессией.

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В статье: война с россией
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Источник:
spiegel.de

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