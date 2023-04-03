Милевский - россиянам: Все здесь будут стоять до конца. Н***й отсюда, клоуны

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский обратился к представителям России, которая уже второй год ведет полномасштабную войну против Украины.

"Все здесь будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны! Вы, б*я, нелюди. 400-600-1000 дней, х*р там!", - написал Милевский на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, вторжение российской армии в Украину продолжается 404 дня. Накануне Генштаб сообщил новые данные о потерях россиян.