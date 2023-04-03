В Минобороны Чехии высказались о наличии запасов оружия для ВСУ и роли Китая в завершении войны
"Весь мир должен сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этим ужасам"
outsourcingreview.org
Министр обороны Чехии Яна Чернохова в эфире Česká Television заявила, что на складах чешской армии все еще есть оборудование, которое можно отправить в Украину. По ее мнению, необходимо подтолкнуть Россию к скорейшему завершению войны. Также она не против, чтобы Китай выступил посредником в этом вопросе.
"НАТО делает все возможное, чтобы ситуация вокруг России, которая вызвала войну в Украине, не обострялась дальше. Альянс не хочет быть втянутым в конфликт и считает логичным предоставление Украине оружия и гуманитарной помощи. На наших складах еще есть техника, которая точно никогда не будет использоваться в нашей армии".
"Не имеет значения, будет ли модератором дипломатических переговоров Запад, или страны, которые могут быть близкими к России. Важно найти государство, которое будет иметь достаточно уважения даже в контексте РФ. Весь мир должен сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этим ужасам. Если есть кто-то, кто может это сделать, я аплодирую ему. Мне будет безразлично, если это будет Китай".
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