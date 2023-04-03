В Офисе Президента и Минобороны опровергли свежие фейки РФ по поводу Бахмута

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал граждан "спокойно реагировать на фейки" о Бахмуте. Об этом он написал в Telegram:

Представитель Восточной группировки ВСУ Череватый также опроверг заявления оккупантов о "захвате" Бахмута: "Бахмут – украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого". Бои идут вокруг здания городской администрации, где группа наемников "Вагнера" утверждает, что подняла российский флаг.

В то же время российские оккупанты распространяют якобы украинскую методичку по освещению событий на Бахмутском направлении. В Минобороны назвали это "смешным фейком". Об этом говорится в Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр, она также добавила фото:

Ситуация в Бахмуте остается очень напряженной. Враг делает попытки задействовать не только вагнеровцев, но и профессиональные подразделения десантников, отметила 2 апреля Маляр. Непомерно высокие потери личного состава врага не останавливают, решения принимаются эмоционально. Командование Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" работает в зоне боевых действий и полностью владеет оперативной ситуацией на месте.

Утром 3 апреля пригожин заявил о "юридическом" взятии Бахмута и показал странное видео. На кадрах он утверждает, что стоит напротив здания городской администрации Бахмута, где вагнеровцы якобы уже повесили российскую тряпку. В то же время он говорит, что запад города контролируют ВСУ. Руководитель ЧВК также показывает еще какую-то тряпку, подчеркивая, что там написаны соболезнования ликвидированному 2 апреля в Санкт-Петербурге пророссийскому "военкору" владлену татарскому. Ролик был снят через прибор ночного видения.