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Украинские спецслужбы и фонд Навального. На России "нашли" убийц военкора-пропагандиста Татарского

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Подъехали версии от террористов

Украинские спецслужбы и фонд Навального. На России "нашли" убийц военкора-пропагандиста Татарского

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские правоохранители подтвердили задержание подозреваемой в убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

В организации взрыва обвиняют украинские спецслужбы и фонд российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил Следственный комитет РФ, как пишут российские пропагандистские СМИ.

Российские следователи считают, что украинские спецслужбы привлекли агентуру из числа людей, которые сотрудничают с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Кроме того, Трепова якобы является активной сторонницей деятельности ФБК. Напомним, по предположениям секретарши путина дмитрия пескова, за убийством Татарского "стоит киевский режим".

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В статье: война с россией
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Источник:
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