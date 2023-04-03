Украинские спецслужбы и фонд Навального. На России "нашли" убийц военкора-пропагандиста Татарского
Подъехали версии от террористов
Getty Images/Global Images Ukraine
Российские правоохранители подтвердили задержание подозреваемой в убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.
В организации взрыва обвиняют украинские спецслужбы и фонд российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил Следственный комитет РФ, как пишут российские пропагандистские СМИ.
Российские следователи считают, что украинские спецслужбы привлекли агентуру из числа людей, которые сотрудничают с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Кроме того, Трепова якобы является активной сторонницей деятельности ФБК. Напомним, по предположениям секретарши путина дмитрия пескова, за убийством Татарского "стоит киевский режим".
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