Российские правоохранители подтвердили задержание подозреваемой в убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

В организации взрыва обвиняют украинские спецслужбы и фонд российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил Следственный комитет РФ, как пишут российские пропагандистские СМИ.

Российские следователи считают, что украинские спецслужбы привлекли агентуру из числа людей, которые сотрудничают с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Кроме того, Трепова якобы является активной сторонницей деятельности ФБК. Напомним, по предположениям секретарши путина дмитрия пескова, за убийством Татарского "стоит киевский режим".