Зеленский – о весеннем контрнаступлении ВСУ: У россиян еще есть время уйти, иначе мы их уничтожим
Также пожелал путину пережить все то, что пережили люди в оккупации РФ
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Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина обязательно освободит свои временно оккупированные территории. Глава государства ответил на вопросы прессы во время поездки в с. Ягодное Черниговской области, осуществленной по случаю годовщины освобождения села от российских захватчиков, как сообщает корреспондент Укринформа.
"Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам. Но мы готовимся, чтобы быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю. Трудно сказать, как и когда это будет сделано. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из рф подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим".
Также Зеленский пожелал президенту россии путину пережить все то, что год назад в оккупации пережили жители села Ягодное:
"Могу добавить только одно: все эти пытки могу пожелать президенту россии, провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета".
3 марта 2022 года российские захватчики вошли в Ягодное Черниговской области. Они выгнали жителей из их домов и согнали в школьный подвал. В целом российские военные в подвале школы площадью 197 кв. м удерживали 367 человек, из них 50 детей и несколько младенцев, самому маленькому – полтора месяца. 11 жителей села умерли, не выдержав нечеловеческих условий, еще 10-х расстреляли захватчики.
Зеленский также сказал, что о взрыве в кафе в санкт-петербурге, где погиб военкор татарский, должна думать россия.
"Я не думаю о том, что происходит в санкт-петербурге или в москве. Об этом должна думать россия. Я думаю о нашей стране".
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