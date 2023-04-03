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В ВСУ сообщили, что украинские воины улучшили свое тактическое положение на Донецком направлении

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И есть детали о ротации у врага

В ВСУ сообщили, что украинские воины улучшили свое тактическое положение на Донецком направлении

Zelenskiy Official

Новина українською

На Донецком направлении украинским воинам удалось улучшить свое тактическое положение. Были заняты некоторые позиции, которые являются стратегически важными. Об этом сказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

"Оккупанты продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях. Там они пытаются сосредоточить силы, но им ничего не удается. Зато на Донецком направлении нам удалось улучшить свое тактическое положение. То есть мы заняли некоторые стратегически важные позиции".

"Возле Авдеевки враг проводит определенную ротацию. На сегодня известно о выводе оттуда 200-й мотострелковой бригады российской армии. Их отвели, чтобы они смогли восстановить силы. Зато есть информация, что туда зашли "вагнеровцы". Но пока подтверждения этому нет. Враги очень боятся нашего контрнаступления. Они постепенно теряют свою боевую способность".

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В статье: война с россией Бахмут
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