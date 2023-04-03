Rheinmetall откроет в Румынии центр технического обслуживания оружия для Украины – названы сроки
Известный производитель оружия
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкий концерн Rheinmetall строит военный центр технического обслуживания и логистики в Сату-Маре, Румыния, который, как ожидается, начнет работать в этом месяце для обслуживания вооружений, используемых ВСУ.
"Сервисный центр должен играть центральную роль в поддержании оперативной готовности западных боевых систем, используемых в Украине, и обеспечении доступности материально-технической поддержки. Для нас в Rheinmetall является ключевой задачей предоставить силам НАТО и Украине наилучшую возможную поддержку", – сказали в Rheinmetall.
Центр, расположенный вблизи границы с Украиной, будет обслуживать самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и военные грузовики. В июне 2022 года Rheinmetall основал подобный центр в Литве для обеспечения поддержки техники НАТО в странах Балтии.
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