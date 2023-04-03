Череватый: Россияне очень далеки от захвата Бахмута

Украинские военные продолжают держать оборону в Бахмуте. Российская армия далека от захвата города.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует The Guardian.

Череватый подтвердил, что бои шли у здания городской администрации. После чего, как известно, владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что россияне якобы "взяли город юридически". В Офисе Президента это опровергли.

"Бахмут – украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого", – заявил Череватый.