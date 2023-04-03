Череватый: Россияне очень далеки от захвата Бахмута
Но подтвердил, что бои шли у здания городской администрации
Getty Images_
Украинские военные продолжают держать оборону в Бахмуте. Российская армия далека от захвата города.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует The Guardian.
Череватый подтвердил, что бои шли у здания городской администрации. После чего, как известно, владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что россияне якобы "взяли город юридически". В Офисе Президента это опровергли.
"Бахмут – украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого", – заявил Череватый.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Федоров прокомментировал техническую возможность сделать повестки для украинцев в мессенджерах
- Милевский - россиянам: Все здесь будут стоять до конца. Н***й отсюда, клоуны
- Осечка Шахтера, победы Динамо и Днепра-1, увольнение Поттера. Главные новости за 2 апреля
- В Минобороны Британии назвали количество убитых и раненых солдат РФ за время войны
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
Новости по теме
- 16:15 Украинские Череватый: Ситуацию в Бахмуте удалось стабилизировать, но бои продолжаются
- 15:59 Украинские Российские войска не могут завершить операцию по захвату Бахмута, - Череватый
- 14:59 Украинские "Бесславная история ЧВК Вагнер скоро закончится". ВСУ уничтожили большую часть наемников в Бахмуте
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн