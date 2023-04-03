Столтенберг: Без победы в войне вопрос членства Украины в НАТО не будет иметь значения
Позиция Альянса по членству Украины не изменилась
president.gov.ua
Позиция НАТО по членству Украины в альянсе не изменилась. Однако без победы в войне с Россией вопрос вступления не будет иметь значения.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Guardian.
Он отметил, что позиция НАТО по заявке Украины "остается неизменной" и заключается в том, что "она станет членом альянса".
В то же время Столтенберг подчеркнул, что без победы Украины в войне в этом не будет смысла. Поэтому в НАТО сосредоточились на том, чтобы сохранить суверенитет Украины.
"Итак, первым и самым неотложным шагом для союзников Киева является поддержка и дальнейшее усиление военной, летальной, нелетальной и экономической поддержки Украины", - сказал генсек.
По его словам, НАТО также рассматривает, как может развивать с Украиной политические отношения с тем, чтобы расширить работу над более долгосрочными реформами. Столтенберг подчеркнул, что для альянса важно продемонстрировать, что "дверь остается открытой".
Напомним, Йенс Столтенберг анонсировал, что
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