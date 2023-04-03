  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Столтенберг: Без победы в войне вопрос членства Украины в НАТО не будет иметь значения
В тренде

Столтенберг: Без победы в войне вопрос членства Украины в НАТО не будет иметь значения

Общие новости
(1 голосов)

Позиция Альянса по членству Украины не изменилась

Столтенберг: Без победы в войне вопрос членства Украины в НАТО не будет иметь значения

president.gov.ua

Новина українською

Позиция НАТО по членству Украины в альянсе не изменилась. Однако без победы в войне с Россией вопрос вступления не будет иметь значения.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Guardian.

Он отметил, что позиция НАТО по заявке Украины "остается неизменной" и заключается в том, что "она станет членом альянса".

В то же время Столтенберг подчеркнул, что без победы Украины в войне в этом не будет смысла. Поэтому в НАТО сосредоточились на том, чтобы сохранить суверенитет Украины.

Читайте такжеГенеральный секретарь НАТО пригласил президента Украины на саммит Альянса в Вильнюсе

"Итак, первым и самым неотложным шагом для союзников Киева является поддержка и дальнейшее усиление военной, летальной, нелетальной и экономической поддержки Украины", - сказал генсек.

По его словам, НАТО также рассматривает, как может развивать с Украиной политические отношения с тем, чтобы расширить работу над более долгосрочными реформами. Столтенберг подчеркнул, что для альянса важно продемонстрировать, что "дверь остается открытой".

Напомним, Йенс Столтенберг анонсировал, что завтра Финляндия станет полноценным членом НАТО.

По теме
yellow-arrow
"Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО
yellow-arrow
Финляндия официально присоединится к НАТО 4 апреля
yellow-arrow
Череватый: Россияне очень далеки от захвата Бахмута
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Йенс Столтенберг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде