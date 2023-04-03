Элина возвращается. Свитолина - Путинцева: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция
Очень ожидаемый матч
instagram.com/elisvitolina
С 3 по 9 апреля в американском Чарльстоне состоится турнир серии WTA 500. Среди трех украинок будет бороться за трофей и Элина Свитолина.
Элина возвращается в корт после рождения дочки, и сегодня проведет свой первый матч после длительного перерыва.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Первая соперница украинки - Юлия Путинцева из Казахстана (WTA №43).
Ориентировочное начала матча – 20:50 по Киеву.
Світоліна - Путінцева дивитися онлайн, пряма відеотрансляціяСмотреть трансляцию
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