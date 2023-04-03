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Элина возвращается. Свитолина - Путинцева: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция

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Очень ожидаемый матч

Элина возвращается. Свитолина - Путинцева: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция

instagram.com/elisvitolina

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С 3 по 9 апреля в американском Чарльстоне состоится турнир серии WTA 500. Среди трех украинок будет бороться за трофей и Элина Свитолина.

Элина возвращается в корт после рождения дочки, и сегодня проведет свой первый матч после длительного перерыва.

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Первая соперница украинки - Юлия Путинцева из Казахстана (WTA №43).

Ориентировочное начала матча – 20:50 по Киеву.

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В статье: Элина Свитолина Юлия Путинцева смотреть футбол онлайн
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