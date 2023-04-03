Еще и санкции пообещали: Минспорта подтвердило запрет на соревнования с россиянами

Министерство молодежи и спорта подтвердило информацию о решении Кабмина с бойкотом всех соревнований, на которых выступят спортсмены из России и Беларуси. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте организации.

На официальном сайте Минмолодьспорта вышла информация о решении, принятом Кабмином 30 марта 2023 года. В нем указано, что министерство молодежи и спорта разработало проект постановления "О внесении изменений в Положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.01.2012 № 22".

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В министерстве отмечают, что именно этот проект постановления предусматривает возможность лишения украинской спортивной федерации статуса национальной в условиях участия спортсменов на международных соревнованиях, где выступают представители России и Беларуси. В то же время отмечается, что прорабатывают вопросы поддержки национальных федераций, бойкотирующих соревнования, во избежание санкций от международных.

Кроме этого, также сообщается, что в министерстве рассматривают вопросы применения персональных санкций против федераций, а также их членов за "совершение ими действий, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства". За какие действия могут быть введены санкции и касаются ли они отказа бойкотировать соревнования - не отмечается.

Также указывается, что указанные инициативы полностью соответствуют Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 62 "О введении военного положения в Украине", требованиям военного времени и согласованы с высшим руководством государства.