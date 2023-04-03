Михайличенко: Мог бы уехать, потому что являюсь резидентом Великобритании, но я очень люблю свою страну

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко рассказал, почему он живет и работает в Украине, несмотря на возможности остаться в Европе.

– В начале 90-х вы были лидером "Рейнджерс" и успешно играли в Лиге чемпионов. Но за сборную Украины сыграли всего 2 матча. Почему?

– Мне тяжело об этом говорить. Когда был Базилевич, я не получал приглашения. Только Сабо пригласил меня – это были те времена, когда за год я перенес две операции и закончил играть. Но я очень горд тем, что надел футболку сборной Украины. Затем продолжил как тренер юношеской, молодежной и взрослой сборных. Это самый высокий пик как для футболиста, так и для тренера.

– Имея возможность жить в Великобритании, вы в 90-е вернулись в Украину. После 24 февраля 2022 остались также здесь в Киеве. Ваш ход мыслей тогда и сейчас?

– Одинаковый. Я вернулся, потому что очень люблю свою страну, своих друзей, свой город, свой клуб "Динамо", сборную Украины. Хочу жить здесь, работать здесь. Я и сейчас мог бы уехать, потому что являюсь резидентом Великобритании.