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На вооружении Воздушных сил ВСУ сейчас пять бригад истребителей Су-27 и МиГ-29

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Но все это истребители 4-го поколения

На вооружении Воздушных сил ВСУ сейчас пять бригад истребителей Су-27 и МиГ-29

Генштаб ЗСУ

Новина українською

На вооружении Воздушных сил Вооруженных сил Украины находятся пять бригад истребителей типа Су-27 и МиГ-29, и собственных, и переданных иностранными партнерами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Имеем пять бригад истребителей, две бригады Су-27 и три бригады МиГ-29. Это старые советские истребители 4-го поколения, которые и морально, и физически устарели. И не только наши (истребители – ред.), но и те, которые нам сегодня передают наши партнеры", – рассказал Игнат.

По его словам, передача Украине со стороны Польши МиГ-29 стала историческим шагом.

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В то же время Игнат снова подчеркнул, что МиГ-29 - это старые советские истребители, морально и физически устаревшие. Поэтому следующим шагом партнеров должно быть передача Украине современных передовых авиационных платформ, отметили в ВС ВСУ.

"Безусловно, это первый шаг передачи такого типа вооружения... это знак... знак для других, что нужно делать второй и третий шаг. Предусматривающие следующие шаги? Передача современных передовых авиационных платформ. Авиационная платформа – это современный многоцелевой самолет, способный выполнить те задачи, которые сегодня мы перед собой ставим", – добавил спикер.

По словам Игната, самолеты МиГ-29 не помогут в деоккупации Украины, но смогут помочь в выполнении текущих задач ВСУ.

Пять бригад истребителей составляет около 200 летательных аппаратов.

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В статье: война с россией Юрий Игнат
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