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Белый дом: Битва за Бахмут не закончилась

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Джон Кирби заявил, что бои за город продолжаются

Белый дом: Битва за Бахмут не закончилась

REUTERS/Violeta Santos Moura

Новина українською

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в понедельник заявил, что украинская сторона продолжает "упорно бороться за Бахмут" в Донецкой области вопреки утверждениям российских пропагандистов.

Об этом, как пишет "Голос Америки", он заявил на брифинге в понедельник.

Представитель Белого дома подчеркнул, что украинские военные все еще находятся в Бахмуте, "поэтому город не попал в руки россиян".

"Мы и раньше много говорили о высоком уровне потерь в Бахмуте и то, как группа "Вагнера" продолжает просто бросать своих новобранцев, многие из которых бывшие осужденные, просто в мясорубку. Поэтому такая жестокость, усилия человеческой силы являются достаточно потрясающими, когда речь идет о том, сколько Россия бросила на этот город", - добавил он.

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Кирби подчеркнул, что Бахмут "имеет большое значение для украинцев, и мы, конечно, уважаем это и понимаем", и добавил, что отступление украинских сил из Бахмута "не изменит динамику боя под стратегическим углом зрения".

"Но, насколько мы видим сегодня, битва за Бахмут не закончилась и украинцы не были отброшены. И опять же, (бои - ред.) продолжают быть достаточно жестокими и достаточно близкими", - подчеркнул представитель Совета нацбезопасности США.

Комментарий Кирби появился после того, как накануне основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обнародовал видео, на котором рассказывает, что якобы над админзданием был поднят российский флаг, после чего "юридически" город захвачен оккупантами.

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В статье: война с россией Джон Кирби
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