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ВСУ за понедельник отразили 32 атаки россиян на Бахмутском направлении

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Украинская авиация нанесла 5 ударов

ВСУ за понедельник отразили 32 атаки россиян на Бахмутском направлении

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 4 апреля, сообщает, что за прошедшие сутки украинскими воинами было отражено 69 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В частности, на Бахмутском направлении ВСУ остановили 32 попытки оккупантов продвигаться вперед. Самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонные способности.

Сообщается, что за прошедшие сутки россияне нанесли 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА, а украинские ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы противника.

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В статье: война с россией
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