Пришлось сконцентрировать внимание на БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за 3 апреля
Шахеды летели на Одессу
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 175690 (+530) человек ликвидировано,
- танков – 3627 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 6999 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2697 (+3) ед,
- РСЗО – 528 (+1) ед,
- средства ПВО – 280 (+0) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2277 (+15),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5562 (+9) ед,
- специальная техника – 298 (+0).
Данные уточняются.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Супергол на последней минуте. Эвертон - Тоттенхэм 1:1. Обзор матча и видео голов
- Легенда Реала подал в отставку с поста главного тренера Олимпиакоса
- Источник: УАФ уже контактировала с Биличем по поводу работы в сборной Украины
- Россияне провалили "большое" зимнее наступление - ISW
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
- Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО
Новости по теме
- 08:55 Украинские Россияне продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированных территориях
- 08:19 Украинские Перевалили за 175 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб – об актуальных потерях россиян
- 07:12 Украинские В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка - Генштаб
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн