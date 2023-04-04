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Пришлось сконцентрировать внимание на БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за 3 апреля

Общие новости
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Шахеды летели на Одессу

Пришлось сконцентрировать внимание на БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за 3 апреля

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 175690 (+530) человек ликвидировано,
  • танков – 3627 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 6999 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2697 (+3) ед,
  • РСЗО – 528 (+1) ед,
  • средства ПВО – 280 (+0) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2277 (+15),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5562 (+9) ед,
  • специальная техника – 298 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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