Ночью РФ атаковала Украину иранскими БПЛА с южного направления, есть попадание в Одесской области
82% БПЛА сбиты
Повітряні сили
Ночью 4 апреля, около 3 часов ночи, российские оккупанты атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Всего было зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно из района восточного побережья Азовского моря.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Юг" уничтожено 14 "шахедов", сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук отметил, что 13 БПЛА были ликвидированы в небе Одесской области, 1 – над Николаевщиной. Попаданием по одному из предприятий в Одесской области вызван пожар, который к утру спасателям удалось ликвидировать. Предварительно, без пострадавших и жертв.
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