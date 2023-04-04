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Ночью РФ атаковала Украину иранскими БПЛА с южного направления, есть попадание в Одесской области

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82% БПЛА сбиты

Ночью РФ атаковала Украину иранскими БПЛА с южного направления, есть попадание в Одесской области

Повітряні сили

Новина українською

Ночью 4 апреля, около 3 часов ночи, российские оккупанты атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Всего было зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно из района восточного побережья Азовского моря.

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Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Юг" уничтожено 14 "шахедов", сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук отметил, что 13 БПЛА были ликвидированы в небе Одесской области, 1 – над Николаевщиной. Попаданием по одному из предприятий в Одесской области вызван пожар, который к утру спасателям удалось ликвидировать. Предварительно, без пострадавших и жертв.

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В статье: война с россией дрон-камикадзе Shahed-136 дрон
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