На временно оккупированной Херсонщине россияне запрещают мирному населению выходить на улицы
Магазины и больницы были под замком целые сутки
В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население. Так, 2 апреля, людям было запрещено покидать жилища и выходить из дома.
В течение суток были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы и тому подобное. В отдельных селах указанного района, пенсионеры и дальше страдают от издевательств захватчиков, как сообщает Генштаб ВСУ.
Для получения пенсий необходимо выстоять очередь, денег хватает не всем и не в полном размере. Вместе с тем, за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится доступнее.
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