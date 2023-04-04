На временно оккупированной Херсонщине россияне запрещают мирному населению выходить на улицы

В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население. Так, 2 апреля, людям было запрещено покидать жилища и выходить из дома.

В течение суток были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы и тому подобное. В отдельных селах указанного района, пенсионеры и дальше страдают от издевательств захватчиков, как сообщает Генштаб ВСУ.

Для получения пенсий необходимо выстоять очередь, денег хватает не всем и не в полном размере. Вместе с тем, за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится доступнее.