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На временно оккупированной Херсонщине россияне запрещают мирному населению выходить на улицы

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Магазины и больницы были под замком целые сутки

На временно оккупированной Херсонщине россияне запрещают мирному населению выходить на улицы

Новина українською

В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население. Так, 2 апреля, людям было запрещено покидать жилища и выходить из дома.

В течение суток были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы и тому подобное. В отдельных селах указанного района, пенсионеры и дальше страдают от издевательств захватчиков, как сообщает Генштаб ВСУ.

Для получения пенсий необходимо выстоять очередь, денег хватает не всем и не в полном размере. Вместе с тем, за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится доступнее.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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