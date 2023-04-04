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Россияне разогнали видео с "ликвидацией" Мадьяра – сам командир группы аэроразведки уже отреагировал

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(3 голосов)

Есть нюанс, о котором поведал сам Мадьяр

Россияне разогнали видео с "ликвидацией" Мадьяра – сам командир группы аэроразведки уже отреагировал

Мадяр

Новина українською

Российские СМИ и телеграм-каналы в течение 3 апреля активно несли в массы новость о том, что оккупанты якобы убили украинского воина Мадьяра.

Сам командир группы аэроразведки уже успел иронично отреагировать на это известие. Он целый и невредимый, находясь за рулем автомобиля, записал россиянам ролик-ответ.

"Осторожно, падает бимба. Не дождетесь!" – подчеркнул Мадьяр.

Конечно, российские пропагандисты дополнили "некролог" подборкой фейков. Например, о производстве Мадьяром токсичного оружия, которое "ВСУ использовали в районах Соледара и Бахмута".

Военный под псевдонимом Мадьяр, за телеграм-каналом которого следит много украинцев, является командиром отдельной тактической группы аэроразведки "S.A.R.G. ПТАХИ МАДЯРА". Он служит в 59-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Время от времени он публикует видео уничтожения российской техники и захватчиков с помощью дронов.

Большинство времени "Птички Мадьяра" воевали против россиян на Бахмутском направлении. В начале марта Мадьяр сообщил, что их вывели с этого участка фронта и перевели на другой.

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/robert_magyar

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