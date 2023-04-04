Россияне разогнали видео с "ликвидацией" Мадьяра – сам командир группы аэроразведки уже отреагировал
Есть нюанс, о котором поведал сам Мадьяр
Мадяр
Российские СМИ и телеграм-каналы в течение 3 апреля активно несли в массы новость о том, что оккупанты якобы убили украинского воина Мадьяра.
Сам командир группы аэроразведки уже успел иронично отреагировать на это известие. Он целый и невредимый, находясь за рулем автомобиля, записал россиянам ролик-ответ.
"Осторожно, падает бимба. Не дождетесь!" – подчеркнул Мадьяр.
Украинский блогер-боевик с позывным "Мадяр" предположительно ликвидирован (с) роспропhttps://t.co/kUYHN0yy54 #кормимватуговном #fake pic.twitter.com/yDJP7CWyo7— Necro Mancer (@666_mancer) April 3, 2023
Конечно, российские пропагандисты дополнили "некролог" подборкой фейков. Например, о производстве Мадьяром токсичного оружия, которое "ВСУ использовали в районах Соледара и Бахмута".
Военный под псевдонимом Мадьяр, за телеграм-каналом которого следит много украинцев, является командиром отдельной тактической группы аэроразведки "S.A.R.G. ПТАХИ МАДЯРА". Он служит в 59-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Время от времени он публикует видео уничтожения российской техники и захватчиков с помощью дронов.
Большинство времени "Птички Мадьяра" воевали против россиян на Бахмутском направлении. В начале марта Мадьяр сообщил, что их вывели с этого участка фронта и перевели на другой.
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