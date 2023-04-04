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В Воздушных силах рассказали о тактике применения врагом т. н. планирующих бомб

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Новая угроза

В Воздушных силах рассказали о тактике применения врагом т. н. планирующих бомб

фото из свободных источников

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире национального телемарафона о том, что ВКС РФ начали использовать в среднем 10-15, иногда до 20 планирующих бомб в сутки. Они могут лететь на расстояние до 70 километров, масса одной такой бомбы составляет 500 кг.

Сброс этих бомб осуществляются с самолетов Су-34 и Су-35, причем с большой дистанции – по всей линии разграничения. Как отметил Игнат, для противодействия этим ударам нужны ЗРК Patriot или истребители западных образцов с дальнобойными ракетами типа "воздух-воздух".

По состоянию на сейчас в Украине нет эффективной защиты от таких бомб. Украине нужны современные ПВО и истребители, чтобы отогнать вражеские самолеты. Именно такими авиабомбами российские военные ночью 24 марта массированно атаковали Сумскую область.

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В статье: война с россией Юрий Игнат
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