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Британская разведка: РФ хочет спонсировать альтернативы Вагнера, ЧВК эффективнее регулярной армии

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И их потери воспринимаются российским обществом менее болезненно

Британская разведка: РФ хочет спонсировать альтернативы Вагнера, ЧВК эффективнее регулярной армии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании (ЧВК), чтобы со временем заменить ЧВК "Вагнер", которая играет важную для врага боевую роль в Украине. Об этом пишет британская разведка.

Это происходит в контексте громкой вражды между Министерством обороны России и ЧВК "Вагнер". Российское военное руководство, вероятно, хочет заменить "Вагнер" той ЧВК, над которой оно будет иметь больший контроль.

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Однако ни одна другая известная российская ЧВК пока не приближается к "Вагнеру" по размеру или боевой мощи. Россия видит дальнейшую полезность использования ЧВК в Украине, поскольку они менее ограничены уровнем оплаты труда и боеспособностью, чем регулярная армия. Российское руководство считает, что граждане страны-агрессора лучше воспримут большие потери среди ЧВК, чем потери регулярной армии.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии ЧВК Вагнер
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