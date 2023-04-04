Британская разведка: РФ хочет спонсировать альтернативы Вагнера, ЧВК эффективнее регулярной армии
И их потери воспринимаются российским обществом менее болезненно
Getty Images / Global Images Ukraine
Россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании (ЧВК), чтобы со временем заменить ЧВК "Вагнер", которая играет важную для врага боевую роль в Украине. Об этом пишет британская разведка.
Это происходит в контексте громкой вражды между Министерством обороны России и ЧВК "Вагнер". Российское военное руководство, вероятно, хочет заменить "Вагнер" той ЧВК, над которой оно будет иметь больший контроль.
Однако ни одна другая известная российская ЧВК пока не приближается к "Вагнеру" по размеру или боевой мощи. Россия видит дальнейшую полезность использования ЧВК в Украине, поскольку они менее ограничены уровнем оплаты труда и боеспособностью, чем регулярная армия. Российское руководство считает, что граждане страны-агрессора лучше воспримут большие потери среди ЧВК, чем потери регулярной армии.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 April 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 4, 2023
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/a485dL48wL
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