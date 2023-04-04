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Навсегда 26. В районе Авдеевки погиб украинский командир боевой группы спецназначения

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Герои не умирают

Навсегда 26. В районе Авдеевки погиб украинский командир боевой группы спецназначения

Теплицька селищна рада

Новина українською

Защищая Украину, 31 марта 2023 года, в районе населенного пункта Авдеевка, в результате артиллерийского обстрела противником погиб украинский воин Лоюк Анатолий Николаевич, 19.01.1997 года рождения.

Анатолий имел звание майора, был командиром 2-й боевой группы 3-й группы спецназначения "ОМЕГА" Национальной Гвардии Украины. Об этом сообщают в Теплицком поселковом совете. После окончания школы Анатолий поступил в Харьковское военное училище. Большую войну встретил на Киевщине под Чернобылем. Воевал в самых ожесточенных точках.

За боевой профессионализм, мужество и храбрость недавно Анатолию было присвоено звание майора и высшую награду Национальной Гвардии Украины "За доблестную службу".

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В статье: война с россией
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