Навсегда 26. В районе Авдеевки погиб украинский командир боевой группы спецназначения

Защищая Украину, 31 марта 2023 года, в районе населенного пункта Авдеевка, в результате артиллерийского обстрела противником погиб украинский воин Лоюк Анатолий Николаевич, 19.01.1997 года рождения.

Анатолий имел звание майора, был командиром 2-й боевой группы 3-й группы спецназначения "ОМЕГА" Национальной Гвардии Украины. Об этом сообщают в Теплицком поселковом совете. После окончания школы Анатолий поступил в Харьковское военное училище. Большую войну встретил на Киевщине под Чернобылем. Воевал в самых ожесточенных точках.

За боевой профессионализм, мужество и храбрость недавно Анатолию было присвоено звание майора и высшую награду Национальной Гвардии Украины "За доблестную службу".