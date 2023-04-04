Навсегда 26. В районе Авдеевки погиб украинский командир боевой группы спецназначения
Герои не умирают
Теплицька селищна рада
Защищая Украину, 31 марта 2023 года, в районе населенного пункта Авдеевка, в результате артиллерийского обстрела противником погиб украинский воин Лоюк Анатолий Николаевич, 19.01.1997 года рождения.
Анатолий имел звание майора, был командиром 2-й боевой группы 3-й группы спецназначения "ОМЕГА" Национальной Гвардии Украины. Об этом сообщают в Теплицком поселковом совете. После окончания школы Анатолий поступил в Харьковское военное училище. Большую войну встретил на Киевщине под Чернобылем. Воевал в самых ожесточенных точках.
За боевой профессионализм, мужество и храбрость недавно Анатолию было присвоено звание майора и высшую награду Национальной Гвардии Украины "За доблестную службу".
Популярное сейчас
- Миколенко выиграл все 5 единоборств в матче против Тоттенхэма
- Отсутствие ключевого футболиста мешает Наполи и МЮ, но не Сити. Обзор матчей уик-энда
- Кремень подписал двух новичков – среди них экс-хавбек Миная
- Ассоциация футбола Киева отстранила Арановского от судейства в Киеве, Лучи в ответ отказался от услуг десятков киевских арбитров
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО