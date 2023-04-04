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Боб Арум – о Ломаченко: Он настоящий патриот, его мысли связаны с Украиной

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Промоутер Василия

Боб Арум – о Ломаченко: Он настоящий патриот, его мысли связаны с Украиной

Top Rank Boxing

Новина українською

Промоутер Top Rank Боб Арум вновь заявил в разговоре с прессой, что он будет настаивать на встрече Шакура Стивенсона с победителем боя Хани – Ломаченко. Девин и Василий завершают подготовку к очной встрече в Лас-Вегасе, бой состоится 20 мая.

"Они оба хотят победить, они потрясающие бойцы, и они будут готовиться соответствующим образом. Я, как фанат боев, уже не могу дождаться. Конечно, ситуация в Украине повлияла на Василия. Его попросили защищать свою страну, а война есть война, и его дом находится в десяти милях от Одессы, которую бомбили русские".

"Так что это не могло не повлиять на него. Форма и оружие навсегда останутся на задворках его сознания. Как это повлияет на него сейчас, когда он хочет стать чемпионом в легком весе? Спросите у него. Я люблю Лому и считаю его настоящим украинским патриотом, и он собирается выложиться по полной. Он покинул Украину, чтобы провести бой, он приехал сюда, но его мысли так или иначе связаны с Украиной – в любой момент ракета может уничтожить его дом. Любой на его месте будет в напряжении".

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум война с россией
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Источник:
boxingnews24.com

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