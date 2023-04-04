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Шойгу: Беларусь получила в свое распоряжении самолеты и ОТРК, способные наносить ядерные удары

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Искандер-М

Шойгу: Беларусь получила в свое распоряжении самолеты и ОТРК, способные наносить ядерные удары

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Белорусским военным передан ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Об этом заявил министр обороны РФ Шойгу.

С 3 апреля на полигоне в России начато обучение белорусских расчетов комплекса, как сообщают пропагандистские российские издания, ссылайся на минобороны страны-агрессора.

Кроме того, по словам Шойгу, часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении.

"Искандер" – семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). Основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

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В статье: война с россией ядерное оружие сергей шойгу
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Источник:
риа

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