Шойгу: Беларусь получила в свое распоряжении самолеты и ОТРК, способные наносить ядерные удары

Белорусским военным передан ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Об этом заявил министр обороны РФ Шойгу.

С 3 апреля на полигоне в России начато обучение белорусских расчетов комплекса, как сообщают пропагандистские российские издания, ссылайся на минобороны страны-агрессора.

Кроме того, по словам Шойгу, часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении.

"Искандер" – семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). Основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.