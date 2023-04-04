Очередной фейк. Россияне прикинулись солдатами ВСУ, чтобы заявить о "втором Бахмуте" в Авдеевке
Распространяя подобные материалы, враг пытается деморализовать украинцев и сломать сопротивление
ЦПД
Вражеские TG-каналы распространяют фейк, основой которого стало постановочное видео, опубликованное от имени украинских защитников из 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха. Актеры на видео обращаются к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному из-за якобы патовой ситуации на Авдеевском направлении фронта, называя пропагандистским клише – "второй Бахмут".
В то же время в записи говорится о якобы значительных потерях подразделения, отсутствии боеприпасов и медицинского обеспечения, а также самовольном уходе с удерживаемых позиций другими украинскими подразделениями.
Это видео является постановочным, как сообщает ЦПД, а информация, озвученная на записи, не соответствует действительности, что подтверждается официальным обращением 53 ОМБр.
Популярное сейчас
- Итальянские СМИ предполагают, что Арсенал может обменять Зинченко в Милан
- Билич заинтересован в работе со сборной Украины - Источник
- Сборную Украины может возглавить хорват, президент Ла Лиги оболгал Барселону. Главные новости за 3 апреля
- На России впервые заявили о применении Вооруженными Силами Украины ОТРК Гром-2
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО