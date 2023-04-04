Очередной фейк. Россияне прикинулись солдатами ВСУ, чтобы заявить о "втором Бахмуте" в Авдеевке

Вражеские TG-каналы распространяют фейк, основой которого стало постановочное видео, опубликованное от имени украинских защитников из 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха. Актеры на видео обращаются к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному из-за якобы патовой ситуации на Авдеевском направлении фронта, называя пропагандистским клише – "второй Бахмут".

В то же время в записи говорится о якобы значительных потерях подразделения, отсутствии боеприпасов и медицинского обеспечения, а также самовольном уходе с удерживаемых позиций другими украинскими подразделениями.

Это видео является постановочным, как сообщает ЦПД, а информация, озвученная на записи, не соответствует действительности, что подтверждается официальным обращением 53 ОМБр.