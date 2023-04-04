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Финляндия официально вступила в НАТО. На России уже успели отреагировать

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Случилось то, чем РФ постоянно пугала свой электорат

Финляндия официально вступила в НАТО. На России уже успели отреагировать

nasha-germania

Новина українською

Финляндия стала членом военно-политического блока НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Церемония состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе немного позже, там запланирована встреча глав МИД стран Альянса.

"Финляндия уже в НАТО! Поздравляем! На сегодняшний день в альянс входит 31 страна. Сильные партнеры – это гарантия безопасности для Польши, региона и всего мира".

В МИД РФ тем временем заявили, что "Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран-членов НАТО, утратив свой особый голос в международных делах". На России пообещали принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для устранения угроз после вступления Финляндии в Альянс, подчеркнув, что после увеличения линии соприкосновении НАТО с границами РФ ситуация в Северной Европе кардинально изменится.

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В статье: война с россией НАТО
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