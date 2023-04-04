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Священник УПЦ МП благословлял армию РФ во время оккупации Харьковщины

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Перед освобождением Харьковщины священник успел убежать в Россию

Священник УПЦ МП благословлял армию РФ во время оккупации Харьковщины

Новина українською

Служба безопасности разоблачила бывшего настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП) Александра Свиридова, который благословлял российских военных во время оккупации Харьковщины. После деоккупации настоятель сбежал в Россию.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"В период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей.

По данным контрразведки СБУ, во время "мероприятия" он благословлял российских оккупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе".

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Весь "процесс" настоятель приказал зафиксировать на камеру для дальнейшего обнародования на кремлевских медиаресурсах.

Таким образом враг пытался имитировать "поддержку" захватчиков со стороны местных верующих на Харьковщине.

По информации СМИ, речь идет о протоиерее Изюмской епархии УПЦ (МП) Александре Свиридове 1960 г.р.

Во время освобождения Харьковщины он вместе с семьей бежал в Россию.

Там его назначили настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

В отношении Свиридова следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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В статье: война с россией
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