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Череватый: Пригожин притащил флаг на давно разрушенное админздание в Бахмуте

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Бои в городе продолжаются

Череватый: Пригожин притащил флаг на давно разрушенное админздание в Бахмуте

Фото: Радіо Свобода / Автор невідомий

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Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принес флаг на здание городской администрации Бахмута, которое уже давно разрушено в ходе боев в городе.

Об этом Череватый рассказал в эфире национального телемарафона.

"Пригожин ездит, наверное, в Бахмут, потому что в Петербурге ему сейчас опасно. Там, видите, взрываются рестораны... И устанавливает флаги на зданиях, которых уже давно физически не существует. То есть этого здания, как он говорит, городской администрации, оно просто уничтожено", - заявил Череватый.

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Он подчеркнул, что Бахмут остается основным направлением ударов россиян, прежде всего наемников ЧВК "Вагнер".

Только за минувшие сутки состоялось 32 атаки врага и 26 боестолкновений как в самом Бахмуте, так и в окрестностях города.

По словам Череватого, 238 раз оккупанты обстреливали позиции защитников как из ствольной, так и реактивной артиллерии.

При этом был убит 91 оккупант, 119 получили ранения, подбит российский танк и РСЗО "Град", уничтожено 3 склада боеприпасов.

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В статье: война с россией Сергей Череватый
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