Гутцайт: Комиссия, президенты, известные спортсмены заявляли, что не будут учувствовать в соревнованиях с россиянами

Министр молодежи и спорта Украины, а также Президент НОК Украины Вадим Гутцайт впервые прокомментировал "протокольное решение" Кабинета Министров Украины о запрете спортсменам соревноваться на стартах, где будут представлены атлеты из России или Белоруссии.

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"НОК не может влиять на это, потому что мы живем в хартии Международного олимпийского комитета. Это решение [принято на заседании Правительства Украины] базировалось на позиции наших украинских федераций. Я несколько раз собирал всеукраинские федерации, президентов, комиссию атлетов, которую возглавляет Георгий Зантарая. Он собирал комиссию атлетов, президентов, спортсменов наших известных, которые все выразили свое мнение, что они не будут участвовать там, где будут соревноваться российские и белорусские спортсмены", - сказал Гутцайт.

Также по словам Вадима Гутцайта, речи о бойкоте Олимпиады-2024 пока не идет. А главная задача для украинских спортивных функционеров сейчас – недопуск российских атлетов в соревнования любого уровня.