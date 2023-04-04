Гутцайт: То, что наши теннисисты выступали против россиян, сыграло против нас
Прения о возможном бойкоте соревнований украинскими атлетами продолжаются
https://www.pravda.com.ua
Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт заявил, что участие украинских теннисистов в матчах со спортсменами из России и Беларуси вредит украинскому спорту.
"К сожалению, хочу сказать, что господин Бах во всех своих речах в последнее время только приводит пример, как наши спортсмены играют в большом теннисе. И, например, после объявления этих условий МОК была конференция Позднякова (президент Олимпийского комитета России – прим.), он тоже отметил, что теннисисты играют и ничего не происходит.
К сожалению, то, что наши теннисисты выступали против россиян, сыграло против нас. К сожалению, так оно и есть. На всех выступлениях Баха он лишь приводит в пример федерацию тенниса", – сказал Гутцайт.
Напомним, что недавно Министерство молодежи и спорта Украины
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