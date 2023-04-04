США выделяют Украине военной помощи на $2,6 млрд. Список, что в него войдет
Очередной пакет военной помощи от наших союзников
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки (США) выделяют очередной пакет военной помощи для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
"Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. Это включает в себя разрешение президента на предоставление помощи по безопасности с предоставлением большего количества боеприпасов для предоставленных США ЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны ... на сумму до 500 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
В состав пакета входят:
- Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot;
- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм минометные мины;
- 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
- 25-мм боеприпасы;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые в трубе;
- Примерно 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;
- 11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;
- 61 тяжелый топливозаправщик;
- 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
- Испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запасные части и другое полевое оборудование.
Кроме того, Пентагон объявил о предоставлении значительного пакета средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем за счет средств Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI) на сумму 2,1 миллиарда долларов.
В рамках USAI Министерство обороны предоставит Украине:
- дополнительные боеприпасы для Национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- Девять 30-мм орудий для противодействия беспилотным авиационным системам;
- 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
- 3 радара воздушного наблюдения;
- 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
- 130-мм и 122мм артиллерийские снаряды;
- 122-мм реактивные снаряды "ГРАД";
- Ракетные установки и боеприпасы;
- 120-мм и 81-мм минометные системы;
- 120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;
- 120-мм танковые боеприпасы;
- противотанковые системы Javelin;
- противотанковые ракеты;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- приблизительно 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к стрелковому оружию;
- семь тактических автомобилей для восстановления оборудования;
- восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;
- бронированные мостовые системы;
- четыре машины материально-технической поддержки;
- грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
- оборудование защищенной связи;
- терминалы и услуги SATCOM;
- финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.
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