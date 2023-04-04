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ГУР Украины: Пропагандиста Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину

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В ГУР Украины знают, что и как правильно сказать

ГУР Украины: Пропагандиста Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину

Фото з вільних джерел

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В Главном управлении разведки Украины считают, что в ликвидации пропагандиста Владлена Татарского виноват сам президент РФ Владимир Путин.

Об этом заявил официальный представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона новостей, его слова передает "Европейская правда".

"Владлена Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину и начал полномасштабное вторжение после 24 февраля. И персональная ответственность (лежит) на Путине и на всем его рашистском режиме, и за всех более 175 тысяч уничтоженных рашистов, и за других уничтоженных предателей, независимо от того, погибли ли они из-за "досадной случайности", или получили справедливый приговор от внутренних сил сопротивления или государства Украина", - сказал Юсов.

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Прогнозируя перспективы для "других Татарских", Юсов отметил, что российским пропагандистам будет значительно безопаснее в украинских тюрьмах, чем в России.

Напомним, что 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), еще 30 человек получили ранения.

По подозрению в убийстве российские силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову.

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