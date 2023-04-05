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Прошлись по артиллерии и автомобильной технике врага. Генштаб – о потерях россиян за 4 апреля

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Утренние цифры от Генштаба вместо кофе

Прошлись по артиллерии и автомобильной технике врага. Генштаб – о потерях россиян за 4 апреля

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 176240 (+550) человек ликвидировано,
  • танков – 3629 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7005 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2707 (+10) ед,
  • РСЗО – 532 (+4) ед,
  • средства ПВО – 280 (+0) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2283 (+6),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5573 (+11) ед,
  • специальная техника – 299 (+1).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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