Прошлись по артиллерии и автомобильной технике врага. Генштаб – о потерях россиян за 4 апреля
Утренние цифры от Генштаба вместо кофе
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 176240 (+550) человек ликвидировано,
- танков – 3629 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7005 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2707 (+10) ед,
- РСЗО – 532 (+4) ед,
- средства ПВО – 280 (+0) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2283 (+6),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5573 (+11) ед,
- специальная техника – 299 (+1).
Данные уточняются.
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