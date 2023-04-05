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Представитель Пентагона: Украинские военные вскоре начнут обучение на танках Abrams

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"Относительно скоро"

Представитель Пентагона: Украинские военные вскоре начнут обучение на танках Abrams

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Обучение украинцев на американских танках M1-A1 Abrams еще не началось, но начнется "относительно скоро", об этом сообщил журналистам во вторник, 4 апреля, высокопоставленный представитель оборонного ведомства.

"Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я бы ожидал, что это произойдет относительно скоро".

В целом, по словам чиновника, США подготовили более 7000 украинских военных с начала российского вторжения более года назад. США планируют отправить в Украину 31 танк M1-A1, что равно численности украинского танкового батальона.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена ускорит поставки американских боевых танков M1 Abrams в Украину на 9 месяцев. Ожидается, что украинская армия получит их до осени.

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В статье: война с россией танк Abrams
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Источник:
CNN

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