Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, он едет с визитом в Варшаву

Президент Украины Владимир Зеленский уже находится на территории Польши, первым об этом сообщил корреспондент RMF FM. Позже в эфире программы "Rozmowa Piaseckiego" на телеканале TVN24 руководитель Офиса президента Дуды по вопросам международной политики Марчин Пшидач подтвердил эту информацию.

Среди прочего сегодня украинский лидер проведет переговоры с глазу на глаз с президентом Польши. В 11 часов Дуда официально встретит Владимира Зеленского в Президентском дворце, и с этого момента начнется марафон политических консультаций: между главами государств, делегациями, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.

Темы переговоров: военная помощь Украине, обсуждение стратегии, а также послевоенное восстановление и путь Украины в Европейский Союз и НАТО. Это первый официальный визит украинского президента в Польшу во время полномасштабной российской агрессии, и это также первый случай, когда Зеленский заранее объявил о своем отъезде из страны.