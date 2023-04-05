Генштаб – о кол-ве отраженных за сутки атак РФ и психологическом влиянии оккупантов на украинское население
Оперативная информация по состоянию на утро 5 апреля относительно российского вторжения
Генштаб
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 60 атак противника.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия, успеха не имел.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонительные возможности. В населенном пункте Мелитополь Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать психологическое воздействие на местное население путем распространения листовок по их эвакуации в Россию. Пугают людей будущим наступлением Вооруженных Сил Украины.
В Большой Кардашевке Херсонской области, из-за перемещения тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта, почти полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей, людям запрещено покидать свои дома. Усилена проверка документов и мобильных телефонов.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит российский высокоточный беспилотный БПЛА типа "Куб". Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
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