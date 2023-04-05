ISW: ВСУ, вероятно, провели успешную контратаку вблизи Авдеевки

Украинские военные могли осуществить успешные действия в районе Авдеевки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW):

"Украинские военные, вероятно, осуществили контрудар к северо-востоку от Авдеевки. На кадрах с геопривязкой, опубликованных 2 апреля, видно, что украинские силы отбили позиции к северо-западу от Новоселовки, в 17 км к северо-востоку от Авдеевки, и продвинулись к населенному пункту".

В то же время, пока неизвестно, удерживают ли украинские силы эти позиции до сих пор, или они провели боевую разведку и впоследствии покинули этот район.