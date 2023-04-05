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Сегодня Павелко будет участвовать в выборах в исполком УЕФА

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Выборы пройдут в Лиссабоне

Сегодня Павелко будет участвовать в выборах в исполком УЕФА

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

В среду, 5 апреля, в португальском Лиссабоне состоится 47-й очередной Конгресс УЕФА, в ходе которого пройдут очередные выборы президента и членов Исполнительного комитета УЕФА.

Среди кандидатов на позицию в Исполком - глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. На девять мест в исполкоме претендуют 13 претендентов. Отмечается, что все они успешно прошли проверку на соответствие требованиям проводимой избирательной комиссией.

Кандидаты на семь позиций в Исполнительном комитете УЕФА (четырехлетний мандат):

  • Бьорн Вассалло (Мальта);
  • Филипп Диалло (Франция);
  • Арманд Дука* (Албания);
  • Лизе Клавенесс (Норвегия);
  • Леван Кобиашвили (Грузия);
  • Эспер Меллер-Кристенсен* (Дания);
  • Хуго Куадерер (Лихтенштейн);
  • Андрей Павелко* (Украина);
  • Род Петри (Шотландия);
  • Луис Рубиалес* (Испания);
  • Петр Фоусек (Чехия).

*баллотируется на переизбрание.

Отметим, что накануне СМИ сообщили, что слушание Павелко в киевском Апелляционном суде отменили по причине того, что он болен коронавирусом. Поэтому, вероятно, он будет дистанционно участвовать в выборах.

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В статье: УЕФА Андрей Павелко Исполком УЕФА УАФ
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Источник:
УАФ

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