Сегодня Павелко будет участвовать в выборах в исполком УЕФА
Выборы пройдут в Лиссабоне
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
В среду, 5 апреля, в португальском Лиссабоне состоится 47-й очередной Конгресс УЕФА, в ходе которого пройдут очередные выборы президента и членов Исполнительного комитета УЕФА.
Среди кандидатов на позицию в Исполком - глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. На девять мест в исполкоме претендуют 13 претендентов. Отмечается, что все они успешно прошли проверку на соответствие требованиям проводимой избирательной комиссией.
Кандидаты на семь позиций в Исполнительном комитете УЕФА (четырехлетний мандат):
- Бьорн Вассалло (Мальта);
- Филипп Диалло (Франция);
- Арманд Дука* (Албания);
- Лизе Клавенесс (Норвегия);
- Леван Кобиашвили (Грузия);
- Эспер Меллер-Кристенсен* (Дания);
- Хуго Куадерер (Лихтенштейн);
- Андрей Павелко* (Украина);
- Род Петри (Шотландия);
- Луис Рубиалес* (Испания);
- Петр Фоусек (Чехия).
*баллотируется на переизбрание.
Отметим, что накануне СМИ сообщили, что слушание Павелко в киевском Апелляционном суде отменили по причине того, что он болен коронавирусом. Поэтому, вероятно, он будет дистанционно участвовать в выборах.
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