Сегодня Павелко будет участвовать в выборах в исполком УЕФА

В среду, 5 апреля, в португальском Лиссабоне состоится 47-й очередной Конгресс УЕФА, в ходе которого пройдут очередные выборы президента и членов Исполнительного комитета УЕФА.

Среди кандидатов на позицию в Исполком - глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. На девять мест в исполкоме претендуют 13 претендентов. Отмечается, что все они успешно прошли проверку на соответствие требованиям проводимой избирательной комиссией.

Кандидаты на семь позиций в Исполнительном комитете УЕФА (четырехлетний мандат):

Бьорн Вассалло (Мальта);

Филипп Диалло (Франция);

Арманд Дука* (Албания);

Лизе Клавенесс (Норвегия);

Леван Кобиашвили (Грузия);

Эспер Меллер-Кристенсен* (Дания);

Хуго Куадерер (Лихтенштейн);

Андрей Павелко* (Украина);

Род Петри (Шотландия);

Луис Рубиалес* (Испания);

Петр Фоусек (Чехия).

*баллотируется на переизбрание.

Отметим, что накануне СМИ сообщили, что слушание Павелко в киевском Апелляционном суде отменили по причине того, что он болен коронавирусом. Поэтому, вероятно, он будет дистанционно участвовать в выборах.