В Минобороны рассказали об инструментах, которые используют россияне для психологического воздействия
"Версий о том, что именно "Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято" распространено уже около десяти"
Фото: Радіо Свобода / Автор невідомий
Врагу не удается психологически повлиять на принятие решений украинского командования по Бахмутскому направлению. Так же, как не удается демотивировать наших бойцов, несмотря на то, что все информационные сообщения врага о боях в Бахмуте направлены именно на это. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
Использует враг информационно два инструмента: сообщения о якобы его успехе в различных формах и видах, сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях по Бахмуту.
"Анализ этих сообщений показывает, что враг не может найти действенные нарративы, поэтому информация больше похожа на испытание всех возможных вариантов. Скажем, версий о том, что именно "Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято" распространено уже около десяти".
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