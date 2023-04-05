Министр обороны Украины: Я думаю, война быстро закончится. Верю в 2023-й как в год победы
В ожидании контрнаступления
DR
Министр обороны Алексей Резников дал большое интервью изданию NV. Он рассказал о том, почему нельзя называть точные даты контрнаступления, как он видит окончание войны и будущее после победы:
"У россиян тоже начинается снарядный голод. Мы наблюдаем за количеством их выстрелов из различных видов тяжелой артиллерии, всех миллиметров, калибров. Раньше они высыпали нам на голову до 60 тысяч снарядов, сейчас, бесспорно линия фронта сузилась, но и они стали меньше бить, только 20-30 тысяч в день. Разведка докладывает, наши партнеры это подтверждают, что они бегают в течение года в Северную Корею, Китай и другие страны именно за артиллерийскими снарядами и бронетехникой. Они даже из Беларуси вывезли все тяжелое вооружение".
"Контрнаступление будет, его задача ослабить оборону врага, в определенных местах ее прорвать, используя современную технику. Но точные даты мы не скажем, ведь есть много факторов, в том числе погодные условия, состояние почвы, в общем много факторов влияют на это решение. Поэтому именно Генеральный штаб будет выбирать лучший тайминг, как это произошло в свое время, например, на Харьковском направлении".
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"Все должны понимать, что даже после украинской победы, после этой войны и восстановления мира, создание какой-то новой системы архитектуры безопасности в Европе является насущным вопросом, ведь россияне, к сожалению, в космос не полетят, они останутся и, соответственно, у них будут гулять в голове ложные мысли о реванше, поэтому надо готовиться и Украине, и всем странам цивилизованного современного мира".
"После этой войны мы точно будем в структурах безопасности Европы, не останемся в одиночестве. Наличие у наших военных различного современного оружия, освоение нашими военными этого оружия, умение применить его в реальном бою, не в каких-то там играх компьютерных или на тренировках – это наш козырь. Умение применить это оружие против реального врага НАТО – Российской Федерации, а РФ признана таким врагом стратегией НАТО в Мадриде на 10 последующих лет – это наше ключевое преимущество, ведь мы единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт как сдерживать и побеждать россиян".
"Эта война не может длиться долго, потому что мир знает о ее преступлениях – о Буче, Ирпень, Изюм, Мариуполь, Балаклею. Люди чувствуют свою эмоциональную причастность к этой войне, что они могут влиять на нее, я уже не говорю о современных технологиях, которые позволяют наносить точные удары и сбалансировать отсутствие живой силы. Я думаю, эта война быстро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этот год как в год победы".
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