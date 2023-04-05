Министр обороны Украины: Я думаю, война быстро закончится. Верю в 2023-й как в год победы

Министр обороны Алексей Резников дал большое интервью изданию NV. Он рассказал о том, почему нельзя называть точные даты контрнаступления, как он видит окончание войны и будущее после победы:

"Контрнаступление будет, его задача ослабить оборону врага, в определенных местах ее прорвать, используя современную технику. Но точные даты мы не скажем , ведь есть много факторов, в том числе погодные условия, состояние почвы, в общем много факторов влияют на это решение. Поэтому именно Генеральный штаб будет выбирать лучший тайминг, как это произошло в свое время, например, на Харьковском направлении".

" У россиян тоже начинается снарядный голод . Мы наблюдаем за количеством их выстрелов из различных видов тяжелой артиллерии, всех миллиметров, калибров. Раньше они высыпали нам на голову до 60 тысяч снарядов, сейчас, бесспорно линия фронта сузилась, но и они стали меньше бить, только 20-30 тысяч в день. Разведка докладывает, наши партнеры это подтверждают, что они бегают в течение года в Северную Корею, Китай и другие страны именно за артиллерийскими снарядами и бронетехникой. Они даже из Беларуси вывезли все тяжелое вооружение".

#

"Все должны понимать, что даже после украинской победы, после этой войны и восстановления мира, создание какой-то новой системы архитектуры безопасности в Европе является насущным вопросом, ведь россияне, к сожалению, в космос не полетят, они останутся и, соответственно, у них будут гулять в голове ложные мысли о реванше, поэтому надо готовиться и Украине, и всем странам цивилизованного современного мира".

"После этой войны мы точно будем в структурах безопасности Европы, не останемся в одиночестве. Наличие у наших военных различного современного оружия, освоение нашими военными этого оружия, умение применить его в реальном бою, не в каких-то там играх компьютерных или на тренировках – это наш козырь. Умение применить это оружие против реального врага НАТО – Российской Федерации, а РФ признана таким врагом стратегией НАТО в Мадриде на 10 последующих лет – это наше ключевое преимущество, ведь мы единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт как сдерживать и побеждать россиян".

"Эта война не может длиться долго, потому что мир знает о ее преступлениях – о Буче, Ирпень, Изюм, Мариуполь, Балаклею. Люди чувствуют свою эмоциональную причастность к этой войне, что они могут влиять на нее, я уже не говорю о современных технологиях, которые позволяют наносить точные удары и сбалансировать отсутствие живой силы. Я думаю, эта война быстро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этот год как в год победы".