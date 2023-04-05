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Дуда наградил Зеленского высшей наградой Польши. Перед Королевским замком прозвучал гимн Украины

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Встретились в Варшаве

Дуда наградил Зеленского высшей наградой Польши. Перед Королевским замком прозвучал гимн Украины

Kancelaria Prezydenta

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Президент Польши Анджей Дуда в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву наградил его орденом Белого Орла – старейшим, самым ценным и самым высоким польским символом отличия. Об этом сообщила канцелярия президента Польши в Твиттере.

Дуда вручил Зеленскому орден "За заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельность в сфере безопасности, непоколебимость в отстаивании прав человека". Белого орла вручают исключительным людям, которые своей жизнью внесли вклад в развитие Польши.

Отметим, что до награждения Зеленского перед Королевским замком в Варшаве прозвучал гимн Украины.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Анджей Дуда
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