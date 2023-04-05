Экс-президент США пожалел о том, что убедил Украину отказаться от ядерного оружия

Бывший президент США Билл Клинтон в интервью RTÉ выразил сожаление по поводу своей роли в контексте отказа Украины от ядерного оружия в 1994 году. Он предположил, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы Киев все еще имел ядерное оружие сдерживания.

"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их [Украину] согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия не пошла бы на этот трюк, если бы Украина все еще имела свое оружие".

В январе 1994 года господин Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на украинской земле после распада Советского Союза. Позже в том же году Соединенные Штаты также присоединились к соответствующему соглашению, которое включало обязательства России уважать территориальную целостность Украины.

Эти обязательства были нарушены в 2014 году, когда Россия вторглась и аннексировала Крым, и разрушены, когда она начала полномасштабную войну против Украины в 2022-м.