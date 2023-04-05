Экс-президент США пожалел о том, что убедил Украину отказаться от ядерного оружия
Это было почти 30 лет назад
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший президент США Билл Клинтон в интервью RTÉ выразил сожаление по поводу своей роли в контексте отказа Украины от ядерного оружия в 1994 году. Он предположил, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы Киев все еще имел ядерное оружие сдерживания.
"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их [Украину] согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия не пошла бы на этот трюк, если бы Украина все еще имела свое оружие".
В январе 1994 года господин Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на украинской земле после распада Советского Союза. Позже в том же году Соединенные Штаты также присоединились к соответствующему соглашению, которое включало обязательства России уважать территориальную целостность Украины.
Эти обязательства были нарушены в 2014 году, когда Россия вторглась и аннексировала Крым, и разрушены, когда она начала полномасштабную войну против Украины в 2022-м.
"Я знал, что президент Путин не поддерживает соглашение, заключенное президентом Ельциным о невмешательстве в территориальные границы Украины – соглашение, которое он заключил, потому что хотел, чтобы Украина отказалась от своего ядерного оружия. Украинцы боялись отдать его, потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской России. Когда ему стало удобно, президент Путин сломал это соглашение и сначала захватил Крым. И я чувствую себя ужасно из-за этого, потому что Украина является очень важной страной".
"Я считаю, что то, что сделал господин Путин, было очень неправильным, и я считаю, что Европа и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину. Может наступить время, когда украинское правительство поверит, что оно может найти мирное соглашение, с которым оно сможет жить, но я не думаю, что остальные из нас должны бросаться наутек".
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