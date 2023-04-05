Павелко переизбран в исполком УЕФА
Глава УАФ остается в УЕФА
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
В среду, 5 апреля, в португальском Лиссабоне состоялся 47-й очередной Конгресс УЕФА, где назвали имена функционеров, которые по итогам голосования вошли в Исполнительный комитет.
Всего в комитет на новый 4-летний срок вошли 7 человек. Свою работу продолжит и глава УАФ Андрей Павелко, которому удалось переизбраться. Полностью список членов исполнительного комитета УЕФА выглядит следующим образом:
- Эспер Меллер-Кристенсен* (Дания);
- Филипп Диалло (Франция);
- Арманд Дука* (Албания);
- Петр Фоусек (Чехия);
- Леван Кобиашвили (Грузия);
- Андрей Павелко* (Украина);
- Луис Рубиалес* (Испания);
*баллотировались на переизбрание.
Квоту для женщин забрала валлийка Лаура Маккалистер, а 2-летнюю позицию - немец Ханс-Йоахим Вацке (также без конкурентов).
⚽ The below have today been elected to the UEFA Executive Committee for a four-year term:— UEFA (@UEFA) April 5, 2023
???????? Jesper Møller Christensen* (Denmark)
???????? Philippe Diallo (France)
???????? Armand Duka* (Albania)
???????? Petr Fousek (Czechia)
???????? Levan Kobiashvili (Georgia)
???????? Andrii Pavelko* (Ukraine)
???????? Luis…
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