  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Павелко переизбран в исполком УЕФА
В тренде

Павелко переизбран в исполком УЕФА

Общие новости
(1 голосов)

Глава УАФ остается в УЕФА

Павелко переизбран в исполком УЕФА

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

В среду, 5 апреля, в португальском Лиссабоне состоялся 47-й очередной Конгресс УЕФА, где назвали имена функционеров, которые по итогам голосования вошли в Исполнительный комитет.

Всего в комитет на новый 4-летний срок вошли 7 человек. Свою работу продолжит и глава УАФ Андрей Павелко, которому удалось переизбраться. Полностью список членов исполнительного комитета УЕФА выглядит следующим образом:

  • Эспер Меллер-Кристенсен* (Дания);
  • Филипп Диалло (Франция);
  • Арманд Дука* (Албания);
  • Петр Фоусек (Чехия);
  • Леван Кобиашвили (Грузия);
  • Андрей Павелко* (Украина);
  • Луис Рубиалес* (Испания);

*баллотировались на переизбрание.

Квоту для женщин забрала валлийка Лаура Маккалистер, а 2-летнюю позицию - немец Ханс-Йоахим Вацке (также без конкурентов).

По теме
yellow-arrow
Экс-президент США пожалел о том, что убедил Украину отказаться от ядерного оружия
yellow-arrow
Посол КНР при ЕС назвал заявления о "безграничной дружбе" Китая с РФ "риторическим приемом"
yellow-arrow
Дуда наградил Зеленского высшей наградой Польши. Перед Королевским замком прозвучал гимн Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Андрей Павелко Исполком УЕФА УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
05.04.2023 в 14:44
Заніс скільки сказали і переобрали.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде