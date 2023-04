Павелко переизбран в исполком УЕФА

В среду, 5 апреля, в португальском Лиссабоне состоялся 47-й очередной Конгресс УЕФА, где назвали имена функционеров, которые по итогам голосования вошли в Исполнительный комитет.

Всего в комитет на новый 4-летний срок вошли 7 человек. Свою работу продолжит и глава УАФ Андрей Павелко, которому удалось переизбраться. Полностью список членов исполнительного комитета УЕФА выглядит следующим образом:

*баллотировались на переизбрание.

Квоту для женщин забрала валлийка Лаура Маккалистер, а 2-летнюю позицию - немец Ханс-Йоахим Вацке (также без конкурентов).

