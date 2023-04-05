Зеленский: При угрозе окружения и потерь в Бахмуте будут соответствующие решения
Враг не контролирует город
Zelenskiy / Official
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ситуация в Бахмуте Донецкой области - самая сложная. Враг не контролирует город, решение об отходе Сил обороны может быть принято при угрозе больших потерь личного состава. Об этом сообщает УП.
"Там очень очень сложная история и ежедневно: то достаточно артиллерийских снарядов, то дефицит. Это происходит ежедневно. То есть успех в каких-то блоках Бахмута и мы идем вперед, или его нет и мы снова отходим на позиции. Но. Мы находимся в Бахмуте и враг не контролирует Бахмут - это ситуация на сегодня.
Оперативной ситуацией занимается генерал Сырский. Безусловно и для него и для меня главное - не потерять личный состав.
Безусловно, если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения генерала на месте".
При этом глава государства подчеркнул: чем быстрее доезжает в Украину соответствующая амуниция от международных партнеров, тем быстрее Силы обороны будут отвоевывать ситуацию не только в Бахмуте, но и по всей линии соприкосновения.
Популярное сейчас
- У экс-футболиста Львова и Черноморца обнаружен рак
- "Не для вас, черви, строилась". Мадьяр показал кадры Донецка и Донбасс Арены
- Легионер Днепра-1 окончательно покинул клуб
- Белый дом: Битва за Бахмут не закончилась
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
- Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО
Новости по теме
- 14:35 Украинские Зеленский – о весеннем контрнаступлении ВСУ: У россиян еще есть время уйти, иначе мы их уничтожим
- 10:07 Украинские В Польше назвали дату визита Зеленского в Варшаву и заявили, что уже передали ВСУ первые МиГ-29
- 09:33 Украинские Пилоты ВСУ учат английский, чтобы быть готовыми к обучению на современных самолетах