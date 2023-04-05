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Зеленский: При угрозе окружения и потерь в Бахмуте будут соответствующие решения

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Враг не контролирует город

Зеленский: При угрозе окружения и потерь в Бахмуте будут соответствующие решения

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ситуация в Бахмуте Донецкой области - самая сложная. Враг не контролирует город, решение об отходе Сил обороны может быть принято при угрозе больших потерь личного состава. Об этом сообщает УП.

"Там очень очень сложная история и ежедневно: то достаточно артиллерийских снарядов, то дефицит. Это происходит ежедневно. То есть успех в каких-то блоках Бахмута и мы идем вперед, или его нет и мы снова отходим на позиции. Но. Мы находимся в Бахмуте и враг не контролирует Бахмут - это ситуация на сегодня.

Оперативной ситуацией занимается генерал Сырский. Безусловно и для него и для меня главное - не потерять личный состав.

Безусловно, если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения генерала на месте".

При этом глава государства подчеркнул: чем быстрее доезжает в Украину соответствующая амуниция от международных партнеров, тем быстрее Силы обороны будут отвоевывать ситуацию не только в Бахмуте, но и по всей линии соприкосновения.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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