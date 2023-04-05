  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Дуда: В будущем Польша сможет передать Украине весь свой парк самолетов МиГ-29
В тренде

Дуда: В будущем Польша сможет передать Украине весь свой парк самолетов МиГ-29

Общие новости
(1 голосов)
Дуда: В будущем Польша сможет передать Украине весь свой парк самолетов МиГ-29

facebook.com/kpszsu

Новина українською

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже подготовила к передаче Украине еще восемь истребителей МиГ-29.

Об этом он сказал в Варшаве на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

Дуда сообщил, что четыре истребителя были переданы украинским вооруженным силам в последние месяцы и еще четыре сейчас передаются, то есть всего восемь.

Читайте такжеВ Польше назвали дату визита Зеленского в Варшаву и заявили, что уже передали ВСУ первые МиГ-29

"Мы готовы, я говорил об этом с президентом, передать еще шесть, которые сейчас готовятся для этого. Мы предполагаем, что они могут быть переданы достаточно скоро", - сказал Дуда.

Он также добавил, что у Польши еще остаются МиГи, которые прошли модернизацию и сейчас адаптированы к стандартам НАТО, в первую очередь с точки зрения связи, вопросов, связанных с возможностью выполнять, например, миссию воздушной полиции в рамках НАТО.

"Эти МиГи нам еще понадобятся, но они будут разбавлены новыми самолетами, которые поступят в наше распоряжение... Я считаю, что в будущем мы сможем передать весь наш парк самолетов МиГ-29, который остался, если это будет необходимо. С точки зрения их передачи потребуется согласие союзников, в первую очередь США", - добавил польский президент.

Ранее Варшава подтвердила, что передала Украине определенное количество истребителей, но точное количество не называлось.

По теме
yellow-arrow
Зеленский: При угрозе окружения и потерь в Бахмуте будут соответствующие решения
yellow-arrow
ISW: ВСУ, вероятно, провели успешную контратаку вблизи Авдеевки
yellow-arrow
Экс-президент США пожалел о том, что убедил Украину отказаться от ядерного оружия
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Анджей Дуда
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде