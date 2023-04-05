Павелко: Благодарен УЕФА за поддержку Украины в эти сложные времена
Рулевой украинского футбола переизбран в Исполком УЕФА
Фото: facebook.com/andriy.pavelko / Автор невідомий
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал
"Сегодня 47-й очередной Конгресс УЕФА выразил полное доверие и поддержку футбольной Украине.
Продление мандата члена Исполкома УЕФА на следующие четыре года – это большая честь и ответственность для меня. И это общая заслуга всех наших болельщиков, футболистов, тренеров, арбитров, футбольных менеджеров, региональных ассоциаций, клубов и руководителей. Это заслуга Президента Украины Владимира Зеленского, по инициативе и при поддержке которого была возрождена футбольная жизнь страны и начат особенный чемпионат-2022/2023 в восьми разных лигах, среди мужских и женских команд.
Это заслуга наших героев из Вооруженных сил Украины, ежедневно несокрушимо защищающих независимость и будущее нашего государства. Благодаря всем вам футбол в Украине сегодня есть. Несмотря на войну, украинский футбол продолжает являться важным инструментом объединения усилий миллионов ради победы.
Благодарю коллег из европейских национальных ассоциаций за доверие и многолетнее плодотворное сотрудничество. Благодарен за преданность курсу реформ в европейском футболе Александеру Чеферину, которого поздравляю с переизбранием президента УЕФА. Благодарен всему Европейскому футбольному союзу за поддержку Украины в эти сложные времена.
Благодарен команде Главы Государства и Офису Президента Украины за системную помощь в возрождении украинского футбола. Продолжаем совместную работу ради новых достижений наших команд! Одной из первоочередных задач сегодня для нас отстаивание интересов Украины в контексте проведения чемпионата мира-2030! Сделаем для этого все нужное и даже больше!
Слава героям! Слава ВСУ! Слава Украине!", - написал Павелко в Facebook.
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