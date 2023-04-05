  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Павелко: Благодарен УЕФА за поддержку Украины в эти сложные времена
В тренде

Павелко: Благодарен УЕФА за поддержку Украины в эти сложные времена

Общие новости
(4 голосов)

Рулевой украинского футбола переизбран в Исполком УЕФА

Павелко: Благодарен УЕФА за поддержку Украины в эти сложные времена

Фото: facebook.com/andriy.pavelko / Автор невідомий

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал свое переизбрание в исполком УЕФА на новый 4-летний срок.

"Сегодня 47-й очередной Конгресс УЕФА выразил полное доверие и поддержку футбольной Украине.

Продление мандата члена Исполкома УЕФА на следующие четыре года – это большая честь и ответственность для меня. И это общая заслуга всех наших болельщиков, футболистов, тренеров, арбитров, футбольных менеджеров, региональных ассоциаций, клубов и руководителей. Это заслуга Президента Украины Владимира Зеленского, по инициативе и при поддержке которого была возрождена футбольная жизнь страны и начат особенный чемпионат-2022/2023 в восьми разных лигах, среди мужских и женских команд.

Это заслуга наших героев из Вооруженных сил Украины, ежедневно несокрушимо защищающих независимость и будущее нашего государства. Благодаря всем вам футбол в Украине сегодня есть. Несмотря на войну, украинский футбол продолжает являться важным инструментом объединения усилий миллионов ради победы.

Благодарю коллег из европейских национальных ассоциаций за доверие и многолетнее плодотворное сотрудничество. Благодарен за преданность курсу реформ в европейском футболе Александеру Чеферину, которого поздравляю с переизбранием президента УЕФА. Благодарен всему Европейскому футбольному союзу за поддержку Украины в эти сложные времена.

Благодарен команде Главы Государства и Офису Президента Украины за системную помощь в возрождении украинского футбола. Продолжаем совместную работу ради новых достижений наших команд! Одной из первоочередных задач сегодня для нас отстаивание интересов Украины в контексте проведения чемпионата мира-2030! Сделаем для этого все нужное и даже больше!

Слава героям! Слава ВСУ! Слава Украине!", - написал Павелко в Facebook.

По теме
yellow-arrow
Дуда: В будущем Польша сможет передать Украине весь свой парк самолетов МиГ-29
yellow-arrow
Зеленский: При угрозе окружения и потерь в Бахмуте будут соответствующие решения
yellow-arrow
ISW: ВСУ, вероятно, провели успешную контратаку вблизи Авдеевки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Facebook

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде