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УЕФА не исключил Беларусь из отбора на Евро. Вопрос будет решаться в конце июня

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Сборная Беларусь, как и клубы, пока что остаются в игре

УЕФА не исключил Беларусь из отбора на Евро. Вопрос будет решаться в конце июня

Фото: The Guardian Nigeria

Новина українською

УЕФА пока что не будет исключать сборную Беларуси из отборочного турнира Евро-2024 сообщает Sportschau.

Издание отмечает, что по итогам Конгресса УЕФА президент союза Александер Чеферин заявил, что было принято решение о лишении Беларуси женского первенства в возрастной категории U-19.

В то же время, вопрос о возможном отсранении сборной Беларуси и клубов будет решаться на исполкоме УЕФА в конце июня.

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"Мы обсуждали этот вопрос на конгрессе. Но решение будет принимать исполнительный комитет и никто больше. Мы решили, что мы не можем провести соревнования среди девушек до 19 лет на территории Беларуси и подтвердили это. Другого места для этого турнира пока нет.

По поводу остального мы будем смотреть за развитием ситуации. 29 июня будет исполком, и мы будем решать этот вопрос", - сказал Чеферин.

Ранее представители Европарламента в своем обращении отмечали, что "сам факт участия сборной Беларуси в турнире под эгидой УЕФА позже будет использован Александром Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что он хорошо принят в международном сообществе".

Напомним, что белорусы сыграли уже два матча в квалификации Евро – проиграли Швейцарии (0:5) и Румынии (1:2).

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В статье: Беларусь УЕФА Александер Чеферин
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Источник:
Матч ТВ

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